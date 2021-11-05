Токио, 5 ноября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Nintendo и студия ILCA выложили в сеть новые трейлеры игр Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl. Ролики были опубликованы 5 ноября на YouTube-канале издателя.

geralt Покемон

Разработчики показали поклонникам франшизы пятиминутный трейлер с обзором игры, а также 30-секундный рекламный ролик, ориентированный на японскую аудиторию. Релиз Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl состоится 19 ноября 2021 года на портативной консоли Nintendo Switch.

Напомним, Pokemon Brilliant Diamond Shining Pearl — это проект, в основу которого легли старые игры Pokеmon Diamond and Pearl. Их релиз состоялся в 2006 году на консоли Nintendo DS.