Боровск, Калужская область, 5 ноября, 2021, 12:51 — ИА Регнум. В Калужской области суд вынес приговор в отношении наркоторговца, об этом 5 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении ФСБ России по Калужской области.

Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области Наркотики

Член организованной преступной группы ранее был задержан правоохранителями, в лесном массиве оперативники обнаружили закладку с 3,5 кг наркотических веществ.

Следственным подразделением УФСБ в отношении задержанного было расследовано уголовное дело по статьям о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере.

Приговором Боровского районного суда Калужской области мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.