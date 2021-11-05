Лондон, 5 ноября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Учёные из Оксфордского университета обнаружили ген, предположительно двукратно увеличивающий риск тяжёлого течения COVID-19. Результаты их исследований опубликованы в научном журнале Nature Genetics.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

В результате общегеномного анализа (GWAS) эксперты выявили хромосомную территорию 3p21.31, связанную с двукратным увеличением риска отказа дыхательных путей при COVID-19.

Как отмечается в опубликованном исследовании, специалисты применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS. И выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска.

Учёные указывают, что ген LZTFL1 встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Однако ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19, отмечают эксперты. Немаловажным фактором являются и социально-экономические условия. К примеру, представители афро-карибской расы являются носителями вызывающего риски генотипа лишь в 2% случаев. Причём один из руководителей исследования, профессор Джеймс Дэвис, отметил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные из университетов штатов Пенсильвания и Айова в США выявили сотни белохвостых оленей, заражённых коронавирусом. Специалисты считают, что существует опасность превращения животных в хранилище новых мутаций SARS-CoV-2.