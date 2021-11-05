Москва, , 10:31 — REGNUM Мошенники в России используют интернет-сервисы объявлений для получения данных пользователей с целью оформления кредитов. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев РИА Новости.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

Специалист объяснил, что мошенничество с использованием сайтов объявлений проводится в два этапа. На первом этапе мошенники делают вид, что хотят заказать товар через доставку.

Они просят потенциальную жертву перевести платёж на произвольную сумму. Якобы эта операция позволяет подтвердить, что указанная карта принадлежит продавцу. На самом деле мошенники делают это для того, чтобы получить данные карты.

После этого злоумышленники используют специальные приложения для массовой регистрации аккаунтов в различных сервисах на номер телефона потенциальной жертвы. Далее на телефон пользователя приходит большое число сообщений, а злоумышленники просят переслать скриншот (снимок экрана устройства) с этими СМС.

Часть из этих сообщений приходит из сайтов микрофинансовых организаций. В СМС содержится пароль, требуемый для подтверждения регистрации. В случае успешного получения требуемых данных мошенники оформляют на таких сайтах займы на имя жертвы.

«В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом», подытожил Чебышев.