Токио, , 10:28 — REGNUM Bandai Namco и Японская студия B.B. выложили в сеть релизный трейлер игры Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy. Ролик был опубликован 5 ноября на YouTube-канале компании.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Первый том игры вышел 5 ноября 2021 года на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5, релиз второго состоится 19 ноября, а третьего — 3 декабря 2021-го. Разработчики выложили в сеть английскую и японскую версии трейлера.

Действие Battle Operation Code Fairy происходит во вселенной популярной франшизы Mobile Suit Gundam. Это однопользовательская эпизодическая сюжетная игра, выполненная в аниме-стилистике, в которой геймерам покажут жизнь членов секретного подразделения «Шумная фея» (Noisy Fairy).

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