Красноярск, , 10:22 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 723 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 134 782. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора.

Лаборант ПЦР-лаборатории Zdrav.nso.ru

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Под медицинским наблюдением на дому на сегодняшний день находятся 46 729 контактных человек. За последние сутки под наблюдение взяли 4123 человека, 3767 человек сняли с наблюдения.

В регионе за всё время проведено 4 023 266 тестов на коронавирус (+11 973 за сутки).

Напомним, 4 ноября в крае выявили 718 случаев заражения коронавирусом.

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