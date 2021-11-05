Красноярск, 5 ноября, 2021, 10:22 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 723 случая заражения коронавирусом, за весь период пандемии — 134 782. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в краевом управлении Роспотребнадзора.

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Под медицинским наблюдением на дому на сегодняшний день находятся 46 729 контактных человек. За последние сутки под наблюдение взяли 4123 человека, 3767 человек сняли с наблюдения.

В регионе за всё время проведено 4 023 266 тестов на коронавирус (+11 973 за сутки).

Напомним, 4 ноября в крае выявили 718 случаев заражения коронавирусом.