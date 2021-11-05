5 ноября 2021 | Время чтения 1 мин

Денис Абрамов, , 20:09 — REGNUM На финишную прямую выходит Всероссийская перепись населения. Анкетирование населения завершится 14 ноября.

Поучаствовать в переписи можно через МФЦ, онлайн, либо не выходя из дома. Наибольшей популярностью пользуется онлайн-перепись, которую можно пройти на сайте Госуслуг. Этот вариант выбирает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Переписчики работают и в труднодоступных районах, в местах, где отсутствуют дороги и инфраструктура.

В небольшом селе Садовом Предгорного района Ставропольского края, согласно переписи 2010 года, проживают 1627 человек.

Село Садовое Ставропольского края Денис Абрамов © ИА REGNUM

Согласно последней переписи, в селе проживают 1627 человек Денис Абрамов © ИА REGNUM Село Садовое Ставропольского края Денис Абрамов © ИА REGNUM

Никольская церковь в селе Садовое Денис Абрамов © ИА REGNUM

Переписчик Виктория живет в соседнем селе Юца и на свой переписной участок приезжает на машине по ухабистым сельским дорогам. Оставляет машину в центре села и обходит дом за домом. В некоторых домах двери не открывают, в некоторых не желают отвечать на вопросы переписи и прогоняют, а где-то встречают радушно с чаем и печеньем.

Переписчик Виктория Денис Абрамов © ИА REGNUM

По ухабистым сельским дорогам переписчик Виктория добирается на своей машине Денис Абрамов © ИА REGNUM Каждому переписчику выдан специальный жилет Денис Абрамов © ИА REGNUM

В Садовом проживает многодетная семья Андрияновых. В Ставропольский край они переехали из Карачаево-Черкесии. В семье девять детей, старший сын проходит альтернативную службу.

Переписчик пришла в многодетную семью Денис Абрамов © ИА REGNUM

Многодетная семья Андрияновых из села Садовое Денис Абрамов © ИА REGNUM

В домовладении пять комнат, стационарный телефон, интернет и водопровод. Вопросы переписи касаются как личностного, так и жилищного характера. У них четыре коровы и два десятка пчелиных ульев.

Переписчик опрашивает каждого члена семьи Денис Абрамов © ИА REGNUM

Планшет переписчика Денис Абрамов © ИА REGNUM

Перепись Денис Абрамов © ИА REGNUM

Перепись Денис Абрамов © ИА REGNUM

Многодетная семья Андрияновых из села Садовое Денис Абрамов © ИА REGNUM

Переписчик Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всероссийская перепись населения проводится по единой государственной статистической методологии, чтобы получить обобщенные демографические, экономические и социальные сведения. Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году. По данным Росстата на конец октября, перепись прошло уже более половины населения страны.