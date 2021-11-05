Денис Абрамов, 5 ноября 2021, 20:09 — REGNUM На финишную прямую выходит Всероссийская перепись населения. Анкетирование населения завершится 14 ноября.

Поучаствовать в переписи можно через МФЦ, онлайн, либо не выходя из дома. Наибольшей популярностью пользуется онлайн-перепись, которую можно пройти на сайте Госуслуг. Этот вариант выбирает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Переписчики работают и в труднодоступных районах, в местах, где отсутствуют дороги и инфраструктура.

В небольшом селе Садовом Предгорного района Ставропольского края, согласно переписи 2010 года, проживают 1627 человек.

Село Садовое Ставропольского края
Село Садовое Ставропольского края
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Согласно последней переписи, в селе проживают 1627 человек
Село Садовое Ставропольского края
Согласно последней переписи, в селе проживают 1627 человек
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Село Садовое Ставропольского края
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Никольская церковь в селе Садовое
Никольская церковь в селе Садовое
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Переписчик Виктория живет в соседнем селе Юца и на свой переписной участок приезжает на машине по ухабистым сельским дорогам. Оставляет машину в центре села и обходит дом за домом. В некоторых домах двери не открывают, в некоторых не желают отвечать на вопросы переписи и прогоняют, а где-то встречают радушно с чаем и печеньем.

Переписчик Виктория
Переписчик Виктория
Денис Абрамов © ИА REGNUM
По ухабистым сельским дорогам переписчик Виктория добирается на своей машине
Каждому переписчику выдан специальный жилет
По ухабистым сельским дорогам переписчик Виктория добирается на своей машине
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Каждому переписчику выдан специальный жилет
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В Садовом проживает многодетная семья Андрияновых. В Ставропольский край они переехали из Карачаево-Черкесии. В семье девять детей, старший сын проходит альтернативную службу.

Переписчик пришла в многодетную семью
Переписчик пришла в многодетную семью
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Многодетная семья Андрияновых из села Садовое
Многодетная семья Андрияновых из села Садовое
Денис Абрамов © ИА REGNUM

В домовладении пять комнат, стационарный телефон, интернет и водопровод. Вопросы переписи касаются как личностного, так и жилищного характера. У них четыре коровы и два десятка пчелиных ульев.

Переписчик опрашивает каждого члена семьи
Переписчик опрашивает каждого члена семьи
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Планшет переписчика
Планшет переписчика
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Перепись
Перепись
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Перепись
Перепись
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Многодетная семья Андрияновых из села Садовое
Многодетная семья Андрияновых из села Садовое
Денис Абрамов © ИА REGNUM
Переписчик
Переписчик
Денис Абрамов © ИА REGNUM

Всероссийская перепись населения проводится по единой государственной статистической методологии, чтобы получить обобщенные демографические, экономические и социальные сведения. Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году. По данным Росстата на конец октября, перепись прошло уже более половины населения страны.

Во многих отдалённых сёлах нет дорог и инфраструктуры
Во многих отдалённых сёлах нет дорог и инфраструктуры
Денис Абрамов © ИА REGNUM