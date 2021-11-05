Сакраменто, США, 5 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В США неизвестные украли партию видеокарт GeForce RTX 30 прямо из грузовика компании EVGA. Об этом 5 ноября сообщил портал Kotaku.

Видеокарты

Устройства перевозили в грузовике, который следовал из Сан-Франциско в калифорнийский распределительный центр EVGA. «Эти видеокарты пользуются большим спросом, и каждая из них имеет ориентировочную розничную стоимость от $329,99 до рекомендованной розничной цены $1959,99», — написал производитель на своём форуме. Компания напомнила жителям США, что они нарушат закон, если купят краденые видеокарты. EVGA не уточнила в посте, сколько всего пропало устройств.

Напомним, сегодня видеокарты Nvidia серии GeForce RTX 30 являются дефицитным товаром из-за мировой нехватки электронных компонентов. Ранее генеральный директор тайваньского производителя полупроводников TSMCСи-Си Вэй заявил, что эта проблема не будет решена до конца 2022 года.