Ташкент, , 10:10 — REGNUM В ряде районов города Ташкента наблюдаются перебои в питьевом водоснабжении 5 ноября, сообщает «Тошкент шаҳар сув таъминоти» (Водоканал).

Песчаная буря Pixabay.com

По данным организации, перебои возникли ввиду неисправности в высоковольтной сети энергоснабжения на Кадырьинском водном сооружении, обеспечивающем питьевой водой большую часть населения столицы.

«Произошло отключение насосных агрегатов», — сообщает водоканал.

«Сейчас неисправность в энергоснабжении устранена, принимаются оперативные меры по восстановлению гидравлического режима системы водоснабжения. В ближайшие 2−3 часа водоснабжение города Ташкента нормализуется», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, норма пыли в Ташкенте превысила допустимую отметку более чем в 5 раз из-за пылевой бури вечером 4 ноября. Дымка пыли, похожая на легкий туман, по настоящее время не рассеивается.

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