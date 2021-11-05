Киев, 5 ноября 2021, 10:06 — REGNUM Запланированное на 2022 год повышение минимальной пенсии на Украине лишь незначительно поднимет уровень выплат, которые останутся сильно ниже расходов на базовые потребности. Об этом сообщает портал «Обозреватель».
В следующем году жителей Украины ждёт пересчёт пенсий. До июля 2022 года минимальный размер пенсии будет составлять 1934 гривны, в июле вырастет до 2027 гривен, в декабре — до 2093 гривен.
По расчетам министерства социальной политики Украины на базовые потребности пенсионеру потребуется не менее 3692 гривны в месяц. При этом в расчётах не учитываются затраты на мобильную связь и интернет.
Отмечается, что в 2022 году дефицит пенсионного фонда Украины составит 200,6 млрд гривен. Эта отметка станет рекордной для пенсионного фонда.
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