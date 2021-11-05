Киев, 5 ноября, 2021, 10:06 — ИА Регнум. Запланированное на 2022 год повышение минимальной пенсии на Украине лишь незначительно поднимет уровень выплат, которые останутся сильно ниже расходов на базовые потребности. Об этом сообщает портал «Обозреватель».

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

В следующем году жителей Украины ждёт пересчёт пенсий. До июля 2022 года минимальный размер пенсии будет составлять 1934 гривны, в июле вырастет до 2027 гривен, в декабре — до 2093 гривен.

По расчетам министерства социальной политики Украины на базовые потребности пенсионеру потребуется не менее 3692 гривны в месяц. При этом в расчётах не учитываются затраты на мобильную связь и интернет.

Отмечается, что в 2022 году дефицит пенсионного фонда Украины составит 200,6 млрд гривен. Эта отметка станет рекордной для пенсионного фонда.