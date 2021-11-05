Иркутск, , 10:04 — REGNUM В связи с крушением военно-транспортного самолёта Ан-12 под Иркутском уголовное дело возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Об этом сообщает сайт Следственного комитета России.

Место крушение самолёта Ан-12 под Иркутском Пресс-служба правительства Иркутской области

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По данным следствия, судно выполняло грузовой рейс по маршруту «Кепервеем-Якутск-Иркутск». На борту воздушного судна находились, предположительно, 6 членов экипажа. Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется количество пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, оенно-транспортный самолёт Ан-12 авиакомпании «Гродно» (Белоруссия), выполняющий рейс из Якутска, потерпел крушение под Иркутском вечером, 3 ноября. От удара судно загорелось и все девять человек, что были на боту (пятеро членов экипажа и четверо сопровождающих некий груз) погибли. Уже известно, что тела всех жертв найдены. Это граждане России, Украины и Белоруссии. Экспертизу рассчитывают провести в течение трех дней.

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