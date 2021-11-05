Ярославль, , 10:14 — REGNUM Ярославская полиция призывает жителей области помочь в выявлении продавцов поддельных сертификатов о вакцинации. Призыв размещён на сайте регионального УМВД.

Сертификат о вакцинации от коронавируса Mos.ru/В. Новиков

«Полиция Ярославской области призывает граждан сообщать о фактах изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против Covid-19, а также оказывать содействие в установлении лиц, причастных к данной деятельности. Граждан, располагающих какой-либо информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, просим сообщить об этом в полицию по телефону 02 (с мобильного 102)», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Награды за информацию о поддельных сертификатах полицейские пока не обещают, видимо, рассчитывая на сознательность жителей. Напомним, с 27 октября в Ярославской области введены QR-коды при посещении ряда общественных мест.

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