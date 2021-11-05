Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Российский нападающий команды хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против команды клуба «Флорида Пантерз» забросил 740-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Российская газета».

Александр Овечкин Скриншот страницы видео YouTube пользователя Борис Николаев

Очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида» принимала «Вашингтон» завершился в ночь с 4 на 5 ноября со счётом 5:4. Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и закончилась победой хозяев.

Под занавес матча бомбардир «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 740-ю шайбу в карьере НХЛ. Тем самым он сократил своё отставание от Бретта Халла по голам до одной шайбы, тем самым приблизился к четвёртому месту в списке лучших снайперов в истории лиги. На первом месте лучших бомбардиров в истории НХЛ находится Уэйн Гретцки (894 голов).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Овечкин признан лучшим игроком октября в Национальной хоккейной лиге.

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