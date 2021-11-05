Париж, 8 апреля, 2003, 09:03 — ИА Регнум. 18 апреля в Канске состоится семинар по реформированию Системы сертификации в РФ. Семинар проводит ООО "Центр сертификации и экспертизы "Красноярск-Тест" совместно с отделом развития торговли и поддержки предпринимательства администрации города.

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: Система технического регулирования в РФ (Федеральный Закон РФ "О техническом регулировании. Комментарии. Модель защиты потребительского рынка от недобросовестной продукции"); О реформировании системы сертификации продукции и услуг в свете закона "О техническом регулировании".