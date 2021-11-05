Калуга, , 11:59 — REGNUM В Калужской области из-за ухудшения эпидемической ситуации с новой коронавирусной инфекцией за минувшую неделю было проведено более двух тысяч рейдов в отношении торгово-развлекательных центров, объектов питания и транспорта. Об этом сообщает управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области.

Масочный режим Дарья Драй © ИА REGNUM

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За несоблюдение масочного режима в регионе вынесено 59 штрафных санкций, за несоблюдение режима дезинфекции — 47. Всего возбуждено 807 дел об административных правонарушениях.

«Ситуация напряженная. Это беспокоит жителей Калужской области. Болеть мы стали больше, тяжелее. Но если мы с вами не будем предпринимать собственных мер, заботиться о своём здоровье и здоровье своих близких, никакого запаса не хватит», — отметил в социальной сети губернатор Владислав Шапша.

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