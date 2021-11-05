Лос-Анджелес, США, , 09:40 — REGNUM Певицы Ариана Гранде и Синтия Эриво исполнят главные роли в экранизации известного бродвейского мюзикла «Злая» (Wicked). Об этом 5 ноября сообщает портал The Wrap.

Ариана Гранде

Кинокомпания Universal Pictires официально объявила о том, что исполнительницы участвуют в проекте. Эриво сыграет Эльфабу — будущую Злую Ведьму Запада, а Гранде — Глинду, которая вырастет и станет Доброй Ведьмой Севера. Отметим, что поклонники Арианы Гранде пришли в восторг от новости. Они вспомнили, что около десяти лет назад певица призналась, что хотела исполнить эту роль.

Напомним, «Злая» — мюзикл композитора Стивена Шварца, в основу которого лёг роман Грегори Магвайера «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы». Сюжетно мюзикл «Злая» связан с классическим голливудским фильмом «Волшебник страны Оз» (1939) и книгой Лаймена Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».

Читайте ранее в этом сюжете: Преследователь угрожал Ариане Гранде ножом в её собственном доме