5 ноября 2021 | Время чтения 3 мин

День народного единства в Омской области превратился в день людского разъединения. Именно 4 ноября в регионе ввели QR-коды: между сторонниками и противникам вакцинации от COVID-19 начались стычки.

Светлана Шаповалова, , 13:08 — REGNUM В первый же день после введения QR-кодов в омских торговых центрах, судя по многочисленным сообщениям в социальных сетях, вспыхнули жаркие конфликты между охранниками и посетителями, которые рвутся в магазины, но не имеют нужных для этого документов. Как сообщает участник группы «Инцидент Омск» («ВКонтакте»), в ТК «Триумф» 4 ноября мужчина хотел пройти без QR-кода, но на его пути встал охранник, из-за это произошла конфликтная ситуация. Судя по видеокадрам, после того как посетитель понял, что не попадёт беспрепятственно внутрь, с криком «Вы нарушаете мои права» решил прорваться силой, оттолкнув охранника.

Галерея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В социальных сетях, как ни странно, бузотёров не поддерживают, но и ужесточение карантинных мероприятий считают абсурдом. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее любопытные комментарии в Сети.

«Охранник дядя Боря очень добрый человек, он просто делает свою работу, вот и все», — считает Елена Краснодымская.

«Цирк устроили с этими кодами… Охранник, как и «Триумф», не виноваты в этом, просто они не хотят, чтоб их государство оштрафовало!» — отметил другой участник группы, Александр Владимиров.

«Черти тупые, где постановление о режиме ЧС? Нету? Пошли вон со своими QR-кодами», — замечает Сергей Александрович.

«А охранники такие же люди, как мы. Им дали приказ — они исполняют. Жаль, многие люди не понимают и срываются на них. Жалко их. Они то при чем?» — вопрошает Наталья.

Проверка QR-кода Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Разве это нормально, делить так людей? Тем более, если включить голову, понятно же, что и привитые, и нет могут переносить заболевание. Значит, сейчас мы не боремся с болезнью, а разжигаем ненависть в День народного единства! Как символично», — иронизирует Алеся Антонова.

«Очень символично начать жёсткую насильную сегрегацию населения в День народного единства», — пишет Ж.

«Так нету локдауна, ЧС нет — игра формулировками и только! И большенство охраны в ТЦ — даже не охрана, а контролёр и объект нережимный. Мировая пандемия, но — лети отдыхай. Закрыты тёплые остановки — пандемия! Но в автобус заходите тем же составом. Или в продуктовых магазинах: туда мировая пандемия не попадает, а в вещевых опять появляется. Ну бред же», — считает Павел Тарасенко.

«Да не паникуйте вы, это все скоро пройдёт, неделя, и все забудут про эти проверки, бизнесу неинтересно нести убытки», — считает Владимир Осапенко.

Введение QR-кодов Александр Полегенько (c) ИА REGNUM

«Нас не пустили, хотела дочери обувь купить… но мы, правда, обошли с другого входа, но не везде так», — информирует Лена Степанищева.

«Если так будет продолжаться, все бутики со временем разорятся. Аренду-то никто не понизил в связи с такой ситуацией. Просто запугали людей», — рассуждает Алтынай Марченко.

«Зашел в магазин одежды, предъявил код, попросили паспорт, развернулся, ушел. Интересно, надолго всех хватит? Где логика: в магазинах продуктов — очереди», — спрашивает Иван Геннадьевич.

Продавцы и покупатели в масках в магазине одежды Дарья Драй © ИА REGNUM

«Представьте, что будет твориться в транспорте, если введут коды», — развивает тему Гульнара Акаева.

«Скоро, я так думаю, по QR-коду на улицу будем выходить прогуляться», — иронизирует Олег Гульбис.

«Сегодня был в «Леруа Мерлен», что в Амурском-2. На входе несколько работников магазина оперативно проверяли QR-коды и сверяли их с документами. Очередей не было. Но были недовольные. Те, кто не взял с собой документ, удостоверяющий личность. Ибо одного кода мало. Те люди, у которых вообще не было с собой QR-кода, молча разворачивались и уходили. Мое мнение — несколько дней, и люди привыкнут», — считает Виктор.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Омской области, вопреки предложению территориального Роспотребнадзора, не стали закрывать все торговые центры, кафе, рестораны, спортшколы и спортивные секции для детей. Вместо этого с 4 ноября была введена система QR-кодов для доступа в заведения общественного питания, торговые центры и парикмахерские. Нововведение начало действовать с 4 ноября 2021 года.

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