Киев, , 09:40 — REGNUM Отставка Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины стала следствием готовности отстаивать свою точку зрения. Об этом бывший министр рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

Арсен Аваков Иван Шилов © ИА REGNUM

Аваков напомнил, что он проработал в должности главы МВД с командой нового президента Украины более двух лет. Он заявил, что в течение этого времени последовательно отстаивал свою точку зрения, отказываясь участвовать в том, с чем не был согласен.

Экс-министр рассказал, что мог ответить отказом, когда его просили предпринять то или иное действие. Он добавил, что мог спорить и с президентом Украины Владимиром Зеленским, обращавшимся к нему по некоторым вопросам.

Аваков подал заявление об отставке с должности главы МВД Украины в июле 2021 года. Журналист Дмитрий Гордон заявил, что это решение было принято после личной просьбы президента Зеленского.

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