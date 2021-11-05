Москва, 5 ноября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Решение относительно иммунитета обвиняемого в браконьерстве депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) Госдума примет после того, как заслушает аргументы генпрокурора. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генпрокурор обратится в Госдуму с просьбой снятия иммунитета, которым обладает Рашкин. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генпрокурора и примем решение», — сказал Володин в эфире телеканала «Россия 24».

Лишение парламентария иммунитета необходимо для проведения следствий действий, в частности, допросов.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области подал на депутата Госдумы Рашкина заявление в правоохранительные органы, обвинив депутата Государственной думы России в незаконной охоте на лося.