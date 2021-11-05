Москва, 5 ноября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. Анимационные студии Москвы получат грантовую поддержку. Об этом 5 ноября сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

jackmac34 Кино

Претендовать на выплаты смогут компании — авторы некоммерческих анимационных произведений, получившие награды на профильных конкурсах и фестивалях. Прием заявок будет осуществляться в период с 8 ноября по 10 декабря 2021 года.

«Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты — от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Всего на эти цели выделено более 10 миллионов рублей», — сказала Сергунина.