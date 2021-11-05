Ярославль, , 09:28 — REGNUM В Ярославской области новые сельские населённые пункты могут получить подключение к интернету по итогам Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает официальный портал правительства области.

Перепись населения Александр Погожев © ИА REGNUM

В регионе идет подключение малочисленных населенных пунктов к интернету по национальному проекту «Цифровая экономика». В программу по результатам переписи могут попасть новые населенные пункты, численность населения которых превысит 100 человек. Зачастую в деревнях живут люди, которые там не зарегистрированы. Перепись позволит увидеть реальную картину.

«Перепись — это не подсчет количества населения. При переписи изучаются уровень и образ жизни людей, национальный состав, знание и использование различных языков. Есть вопросы, связанные с тем, где человек живет. Не по регистрации, а по факту. Зная, где и сколько проживает людей разного возраста, можно спланировать строительство детских садов, школ, больниц и других социальных объектов», — сказала и.о. заместителя председателя правительства области Екатерина Троицкая.

Пройти перепись можно самостоятельно на портале Госуслуг, а также в многофункциональных центрах Ярославской области с 8 до 18 часов в любой из дней с 4 по 7 ноября. В этот период в МФЦ будет проходить только перепись.