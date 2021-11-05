В Ярославской области по итогам переписи на село может прийти интернет
Ярославль, 5 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Ярославской области новые сельские населённые пункты могут получить подключение к интернету по итогам Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает официальный портал правительства области.
В регионе идет подключение малочисленных населенных пунктов к интернету по национальному проекту «Цифровая экономика». В программу по результатам переписи могут попасть новые населенные пункты, численность населения которых превысит 100 человек. Зачастую в деревнях живут люди, которые там не зарегистрированы. Перепись позволит увидеть реальную картину.
Пройти перепись можно самостоятельно на портале Госуслуг, а также в многофункциональных центрах Ярославской области с 8 до 18 часов в любой из дней с 4 по 7 ноября. В этот период в МФЦ будет проходить только перепись.