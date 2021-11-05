Токио, , 09:26 — REGNUM Nintendo выпустила загружаемое дополнение (DLC) Happy Home Paradise к игре Animal Crossing: New Horizons. Об этом 5 ноября сообщает портал Comicbook.

Animal Crossing: New Horizons Animal-crossing.com

Издание отметило, что ранее поклонники Animal Crossing получили доступ к массе нового контента, после того, как состоялся релиз версии игры 2.0.0. Теперь к нему добавился контент Happy Home Paradise — это дополнение позволит игрокам отправиться на новый архипелаг. Стоит отметить, что это DLC станет для Animal Crossing: New Horizons последним.

Напомним, релиз Animal Crossing: New Horizons состоялся 20 марта 2020 года на портативной консоли Nintendo Switch. Игра представляет собой симулятор жизни, в котором персонаж игрока обустраивает жизнь на необитаемом острове.

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