Москва, 5 ноября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Российского сенатора Алексея Пушкова поразили высказывания представителей власти Молдавии по поводу контракта с российским Газпромом. Своё возмущение он высказал в своём Telegram-канале.

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«Как ни поступает Россия, все нашим «партнерам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинёва условиях — тоже плохо. Даже ещё хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа», — отметил Алексей Пушков.

Помимо этого, добавил Пушков, руководство польского концерна PGNiG не может молча перенести газовый контракт Молдавии с российской компанией и предупреждает, «случай Молдавии — это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от Газпрома».

Сенатор подчеркнул, что российская сторона не мешала властям Молдавии закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинёв выбрал почему-то в поставщики Газпром.

«Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда, злобствует, да ещё и просит Газпром снизить цену на газ — дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите», — считает российский сенатор.

Причём, отмечает Пушков, если снизить для Польши цену на газ — это ничего не изменит: все равно будет «плохо», «потому что само обращение Польши станет «подтверждением зависимости», да ещё и подадут это как большую победу Варшавы над плохой Россией».

По мнению Алексея Пушкова, «если бы мы не заключили контракт с Кишинёвом, то не было бы ни «жестокой игры» со стороны России, ни «подтверждений зависимости». Как и российского газа в Молдавии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, молдавский премьер-министр Наталья Гаврилица 3 ноября в эфире телеканала Jurnal TV назвала «жестокой игрой со стороны России» переговоры властей Молдавии и компании Газпром по поводу поставок газа в республику, а президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США и Евросоюз за поддержку во время газового кризиса в стране.