Москва, 5 ноября, 2021, 09:16 — ИА Регнум. Оппозиция должна быть конструктивной, парламент не должен находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Каждый, кто избрался в Государственную думу, становится представителем народа во власти. Властными полномочиями его наделяют граждане нашей страны, независимо от того, от какой партии выдвигается депутат», — отметил Володин в телеграм-канале.

Поэтому, рассуждает спикер Госдумы, депутат «должен их эффективно реализовывать в интересах людей, а не находиться в оппозиции к исполнению своих обязанностей, которые он взял на себя, избравшись депутатом».

Володин убежден в том, что «оппозиция по определению должна быть конструктивной».

«Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны. В то время как деструктивные политические силы ориентированы на прямо противоположное — на подрыв основ государственности, усиление влияния зарубежных стран, рост напряженности внутри общества», — указал парламентарий.

Он сослался и на мировой опыт.

«Если посмотреть на законодательство стран, обладающих реальным суверенитетом, а их немного — менее 10, то увидите, что там сделано все, чтобы не допустить деструктивные силы в политику», — обратил внимание Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Володин ранее заявил, что депутаты Госдумы не могут быть в оппозиции к власти, потому что они сами во власти. «Одинаковые зарплаты и у членов «Единой России», и у других депутатов, одинаковый статус, одинаковые возможности, и мы здесь с вами все поддержали предложение президента, такие возможности, чтобы были у всех фракций, поэтому нам надо эту ответственность чувствовать», — заявил Володин.