Вашингтон, , 09:16 — REGNUM В ПК-каталоге сервиса подписки Xbox Game Pass в день релиза появится стратегическая игра Total War: Warhammer III. Об этом 4 ноября сообщила twitter-страница Xbox Game Pass For PC.

Xbox Game Pass Microsoft

Таким образом, владельцы ПК, являющиеся пользователями платформы, получат доступ к игре уже 17 февраля 2022 года. В анонсирующем посте администрация страницы разместила новый трейлер проекта.

https://twitter.com/XboxGamePassPC/status/1456276187437621248

Напомним, Total War: Warhammer III представляет собой смесь пошаговой стратегии и стратегии в реальном времени. Разработкой игры занимаются студии Creative Assembly и Feral Interactive.

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