Облучье, Еврейская АО, 5 ноября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Число сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), уволившихся в связи с отказом от вакцинации от COVID-19, выросло до 27 человек. Об этом сообщает интернет-газета «Набат».

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

В начале ноября 15 сотрудников — весь коллектив скорой помощи города Облучье в ЕАО — решили уволиться из-за нежелания вакцинироваться. Ранее главный санитарный врач ЕАО Павел Копылов подписал постановление, согласно которому до 15 ноября первую дозу вакцины от COVID-19 должны получить не менее 80% членов медицинских коллективов в регионе.

4 ноября прошла встреча отказавшихся от вакцинации сотрудников скорой с помощником прокурора Облученского района. В ходе этой встречи выяснилось, что заявления на увольнение также поступили из соседнего с Облучьем села Пашково. Всего уволиться решили 27 сотрудников этих двух филиалов скорой.

РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики губернатора и правительства ЕАО уточняет, что речь идёт о 26 сотрудниках отделений скорой помощи в Облучье и Пашково. Отмечается, что среди этих сотрудников 8 фельдшеров и 5 медсестёр. Оставшиеся сотрудники — водители и уборщицы.