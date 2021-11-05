Москва, , 09:08 — REGNUM Госдума после обращения генпрокурора незамедлительно рассмотрит вопрос о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатского иммунитета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лось

Лишение иммунитета парламентария необходимо для проведения следствий действий, в частности, допросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области подал на депутата Госдумы Рашкина заявление в правоохранительные органы, обвинив депутата Государственной думы России в незаконной охоте на лося.

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