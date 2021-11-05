Москва, 5 ноября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Госдума после обращения генпрокурора незамедлительно рассмотрит вопрос о лишении депутата от КПРФ Валерия Рашкина депутатского иммунитета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Лось

Лишение парламентария иммунитета необходимо для проведения следственных действий, в частности, допросов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 29 октября комитет по охотничьему хозяйству и рыболовству Саратовской области подал на депутата Госдумы Рашкина заявление в правоохранительные органы, обвинив депутата Государственной думы России в незаконной охоте на лося.