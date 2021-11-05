Ярославль, 5 ноября 2021, 09:00 — REGNUM В центре Ярославля на улице Собинова планируется установить памятный знак в виде скульптуры богини Панацеи. Он будет расположен рядом со старейшей в городе Власьевской аптекой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещённые на портале департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.
В 1922 году аптеке исполняется 200 лет. Эту дату и решили увековечить современные владельцы заведения. Дом, в котором расположена аптека, является объектом культурного наследия, расположенном в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому для установки памятного знака потребовалась историко-культурная экспертиза, которая сейчас проходит стадию общественных обсуждений. В документе приводится эскиз скульптуры и даётся её описание.
Автором памятного знака является ярославский художник Михаил Бекетов. Он лауреат Государственной премии правительства России, а также областной премии им. А.М. Опекушина. В Ярославле Бекетов известен как один из авторов памятника «Хоккейное братство», установленного перед «Ареной 2000».
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