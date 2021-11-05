Ярославль, , 09:00 — REGNUM В центре Ярославля на улице Собинова планируется установить памятный знак в виде скульптуры богини Панацеи. Он будет расположен рядом со старейшей в городе Власьевской аптекой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы, размещённые на портале департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Эскиз памятного знака Yarregion.ru

В 1922 году аптеке исполняется 200 лет. Эту дату и решили увековечить современные владельцы заведения. Дом, в котором расположена аптека, является объектом культурного наследия, расположенном в зоне объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Поэтому для установки памятного знака потребовалась историко-культурная экспертиза, которая сейчас проходит стадию общественных обсуждений. В документе приводится эскиз скульптуры и даётся её описание.

«Композиция памятного знака у фасада объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой Солениковых — Зызыкиных. Здание городского ломбарда. Власьевская аптека», 1810-е гг., 1850-е гг, 1910-е гг., 1930-е гг. по адресу: г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38 представлена скульптурным горельефом в виде аллегорической женской фигуры греческой богини, укрощающей змею, чтобы использовать ее яд для приготовления лекарства. Фигура богини Панацеи окружена цветущими растениями и птицами, вьющимися вокруг шкафчика с аптечными сосудами и инструментами. В служащий фоном оконный проем монтируется бронзовая рама-накладка, а на оконном стекле выполняется витраж в технике «тиффани». В верхней части витражной композиции помещен картуш с эмблемой и датой основания Власьевской аптеки — 1822 год. Сам скульптурный горельеф «Панацея — покровительница фармации» выполняется в бронзе, в технике литья и не крепится к фасаду здания», — говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Автором памятного знака является ярославский художник Михаил Бекетов. Он лауреат Государственной премии правительства России, а также областной премии им. А.М. Опекушина. В Ярославле Бекетов известен как один из авторов памятника «Хоккейное братство», установленного перед «Ареной 2000».

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