Вашингтон, , 08:54 — REGNUM В сети появились первые отзывы на игру Call of Duty: Vanguard. Об этом 5 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Героиня Call of Duty Vanguard Скриншот с YouTube

Издание отметило, что одиночная кампания игры не привела критиков в восторг. Саймон Карди из IGN оценил её в 7 баллов из 10, Брэд Нортон из Dexerto назвал «одной из самых слабых позиций за последние годы», аналогичное мнение высказал Дэниел Так из Game Informer.

Автор Eurogamer Уэсли Ин-Пул заявил в статье, что кампания Vanguard «кажется ненужной». При этом критики единодушны в том, что касается многопользовательской составляющей Vanguard, они отметили, что режим мультиплеера им в целом понравился.

Напомним, релиз Vanguard состоялся 5 ноября 2021 года. Это восемнадцатая по счёту игра серии Call of Duty, её разработкой занимается студия Sledgehammer Games, над зомби-режимом работает компания Treyarch.

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