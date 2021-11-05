Пекин, 5 ноября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Исследовательский спутниковый аппарат «Гуанму» вывел на околоземную орбиту Китай. Об этом 5 ноября сообщает телеканал CCTV.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Ракета-носитель «Чанчжэн-6» (CZ-6, Long March-6) с исследовательским спутником на борту стартовала с космодрома «Тайюань» в северной китайской провинции Шаньси в 10:19 по местному времени (05:19 мск).

В настоящее время спутник уже благополучно выведен на заданную орбиту. Уточняющих данных о назначении аппарата не приводится. Для ракет-носителей серии «Чанчжен» этот запуск стал 395-м по счету.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай запустил на орбиту первый спутник, предназначенный для исследования Солнца.