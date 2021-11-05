Москва, , 08:37 — REGNUM Футболисты московского клуба «Спартак» сыграли с командой английского клуба «Лестер Сити» в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы со счётом 1:1. Встреча прошла 4 ноября в Лестере (Великобритания).

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Первый гол на 51-минуте игры забил полузащитник российской команды Виктор Мозес. Через семь минут ворота «Спартака» поразил защитник «Лестера»Дэниел Амарти. На 75-й минуте голкипер московской команды Александр Селихов отразил 11-метровый пенальти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по результатам игры «Спартак» набрал 4 очка и занимает последнюю четвёртую строчку в таблице квартета. Команда, занявшая первое место в группе, выйдет в 1/8 финала Лиги Европы. В следующем матче турнира, который намечен на 24 ноября 2021 года, «Спартак» примет в Москве команду итальянского клуба «Наполи».

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