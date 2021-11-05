Лос-Анджелес, США, 5 ноября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Хирам Гарсиа объяснил, каким образом кинокомикс «Чёрный Адам» выйдет за рамки «детского» возрастного рейтинга. Об этом 5 ноября сообщает портал Comicbook.

David Shankbone Дуэйн Джонсон

Продюсер сказал, что команда проекта сделает с будущим фильмом примерно то же, что Кристофер Нолан сделал с картиной «Тёмный рыцарь». «В нашем фильме очень много убийств», — заявил Гарсия.

Напомним, премьера фильма «Чёрный Адам» состоится 29 июля 2022 года. Главную роль в этой картине исполнит Дуэйн Джонсон, в проекте также участвуют Пирс Броснан (Доктор Фейт:), Элдис Ходж (Человек-ястреб), Квинтесса Суинделл (Циклон) и другие известные актёры.