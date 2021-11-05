Москва, , 08:32 — REGNUM Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв назвал важнейшим событием в жизни Союзного государства подписание лидерами России и Белоруссии интеграционного декрета Союзного государства, включающий 28 отраслевых программ.

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«На мой взгляд, подписание декрета в условиях острого энергетического кризиса в Европе наилучшим образом объясняет, зачем и ради чего — точнее ради кого — это делается. На фоне других европейских государств Белоруссия может встречать зиму вполне спокойно», — отметил Косачёв в Facebook.

Он убежден, что это — «не просто разговоры о солидарности с белорусским народом, о чем много и красиво говорится к западу от Бука уже не первый год, но реальная поддержка со стороны ближайшего партнера и братского народа».

В целом, по словам сенатора, речь идет о реальном продвижении интеграции — общая политика в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве, согласованное регулирование объединённых рынков нефти, газа, электроэнергии и транспортных услуг, запуск высокотехнологичных наукоёмких проектов, включая строительство Белорусской АЭС. На это же нацелена Концепция миграционной политики, призванная обеспечить трудовую мобильность населения, гарантировать свободу передвижения граждан.

«Все это обязательно скажется на жизни простых людей — и это ключевое отличие интеграционной модели, которая лежит в основе Союзного государства. Впечатляет на фоне дискуссий о том, каких размеров стены строить на границе с Белоруссией с запада», — указал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, декрет «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства (между РФ и Белоруссией) на 2021−2023 годы» подписал на заседании этого союзного органа президент Белоруссии Александр Лукашенко. Президентом РоссииВладимиром Путинымдокумент был предварительно завизирован.

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