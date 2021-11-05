Богота, , 08:31 — REGNUM До 17 человек возросло число жертв схода оползня на юго-западе Колумбии. Об этом 5 ноября сообщает пресс-служба национального центра по управлению рисками катастроф в Twitter.

Оползень mko737g

Сход оползня в районе муниципалитета Мальяма привёл к гибели 17 человек, ещё восемь человек получили травмы, семеро из них уже выписаны из больницы. Информация о пропавших без вести не поступала.

Также уточняется, что при движении оползня были повреждены пять зданий, два из них были разрушены полностью, ещё три находятся под угрозой обрушения. Власти направили в район бедствия необходимую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 14 погибших, 20 пропавших без вести и десяти пострадавших в результате схода оползня в юго-западной части Колумбии.

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