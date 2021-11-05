Москва, , 08:28 — REGNUM Порядок начисления пенсии иностранцам, проживающим в России на основании вида на жительство, изменится с начала 2023 года. Об этом напомнила заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью агентству «Прайм».

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пенсионный фонд России выплачивает пенсии иностранным гражданам, имеющим вид на жительство. В настоящее время пенсии начисляют на основании документов, предоставляемых заявителем в МВД. Из-за задержек в передаче документов ПФР может довольно долго продолжать выплачивать пенсии гражданам с истекшим сроком вида на жительство.

Экономист Григорьева напомнила, что эта ситуация изменится в 2023 году. Она объяснила, что сейчас в России создаётся единый федеральный информационный реестр сведений о населении, в который будет вноситься и информация об иностранцах, проживающих в РФ временно или постоянно.

С января 2023 года пенсии иностранным гражданам будут начисляться на основании информации из этого реестра, который будет обновляться оперативно. Григорьева добавила, что этот реестр позволит обеспечить контроль целевого использования и других выплат из государственных фондов.

Также заместитель декана экономического факультета РУДН напомнила об ещё одном условии выплат пенсии иностранным гражданам в России. Проживающий в РФ иностранец должен не только иметь вид на жительство, но и документы, подтверждающие, что он работал по официальному трудовому договору.