Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Американские законодатели разработали проект закона, по которому администрация США будет выплачивать Тайваню по $2 млрд военной помощи ежегодно, сообщило 4 ноября агентство Reuters.

Китай и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Речь идёт о крупных кредитах, которые должны покрыть затраты Тайваня на покупку американских вооружений. Кроме возврата средств, в Вашингтоне намерены потребовать участия островного государства в совместном развитии военного потенциала.

«Защита Тайваня имеет решающее значение для сохранения авторитета США как защитника демократических ценностей и принципов свободного рынка, воплощенных народом и правительством Тайваня», — говорится в документе.

Ранее посольство КНР в Вашингтоне призвало США соблюдать принцип «одного Китая» и выполнять свои обязательства по вопросу Тайваня.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай призвал США выполнять обязательства по Тайваню