Вашингтон, 5 ноября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Джордж Клуни опубликовал открытое письмо, в котором призвал британскую газету Daily Mail перестать публиковать фотографии детей знаменитостей. Об этом 5 ноября сообщил портал The Wrap.

Kinopoisk.ru Джордж Клуни

Клуни обратил внимание, что в статье об актрисе Билли Лурд издание разместило фотографию её годовалого ребёнка, впоследствии снимок был удалён. Актёр попросил Daily Mail больше не публиковать фото с лицами детей известных фигур, отметив, что ему не всегда нравится то, что его снимки попадают в СМИ, но он воспринимает это как «часть платы за выполнение своей работы».

«Наши дети не брали на себя таких обязательств», — заявил Клуни, добавив, что его жена в рамках своей работы противостоит террористическим группам и предаёт их членов суду, из-за чего семье приходится предпринимать «все меры предосторожности». «Мы не сможем защитить наших детей, если какое-либо издание поместит их лица на обложку», — написал актёр, отметив, что он и его жена никогда не не публиковали снимки своих детей в соцсетях.

Для справки: в сентябре 2021 года Международный уголовный суд назначил Амаль Клуни на должность специального советника по конфликту в Дарфуре (регион на западе Судана). Ранее её услугами пользовались Джулиан Ассанж, Юлия Тимошенко, бывший президент Мальдивской Республики Мохамед Нашид и другие известные фигуры.