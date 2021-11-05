Москва, , 08:18 — REGNUM Принятый в первом чтении проект федерального бюджета на 2022−2024 годы ничего хорошего не даст, для предотвращения грабежа госсметы лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал остановить вывоз валюты за границу.

Геннадий Зюганов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Недавно был подписан документ, разрешающий оставлять валютную выручку от продажи золота, металлов и других ресурсов на счетах в иностранных банках. Это — прямой грабеж государственной казны! КПРФ требует остановить вывоз валюты за рубеж», — отметил Зюганов в телеграм-канале.

Без этой меры из кризиса не выйти, уверен парламентарий.

Кроме того, по его убеждению, поддержанный «Единой Россией» в первом чтении федеральный бюджет «является, по сути дела, колониальным, компрадорским, который стране ничего хорошего не даст».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на очередную трехлетку.

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