Москва, 5 ноября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Принятый в первом чтении проект федерального бюджета на 2022−2024 годы ничего хорошего не даст, для предотвращения грабежа госсметы лидер КПРФ Геннадий Зюганов потребовал остановить вывоз валюты за границу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Недавно был подписан документ, разрешающий оставлять валютную выручку от продажи золота, металлов и других ресурсов на счетах в иностранных банках. Это — прямой грабеж государственной казны! КПРФ требует остановить вывоз валюты за рубеж», — отметил Зюганов в телеграм-канале.

Без этой меры из кризиса не выйти, уверен парламентарий.

Кроме того, по его убеждению, поддержанный «Единой Россией» в первом чтении федеральный бюджет «является, по сути дела, колониальным, компрадорским, который стране ничего хорошего не даст».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 28 октября Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на очередную трехлетку.