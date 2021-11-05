Киев, , 08:06 — REGNUM Больше половины всех энергоблоков тепловых электростанций на Украине перестали работать на Украине к 4 ноября, сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам бюджета Иван Крулько («Батькивщина») в эфире телеканала «Наш».

Дородницын Вениамин Павлович. Донбасс. Добыча угля. 1960-е

"На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует. Из них половина не работает по так называемой аварийной заявке. Это недостаток топлива», — объяснил он.

Депутат отметил, что самая мощная электростанция в Киевской области — Трипольская ТЭС — также прекратила работу из-за отсутствия угля. Он не предложил выхода из сложившейся ситуации, однако добавил, что «нормальные власти» в «нормальных странах» попытались бы исправить столь плачевное положение дел.

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