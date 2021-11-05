Киев, 5 ноября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Украинский актёр Валентин Томусяк по ошибке внесён в список артистов, деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности страны, заявил пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артём Дехтяренко.

Gov.ua СБУ

Ранее министерство культуры и информационной политики Украины обновило список деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Среди российских артистов в списке был обнаружен актёр Валентин Томусяк, являющийся гражданином Украины.

«Томусяк был внесён по ошибке, дополнительная и детальная проверка всех представленных предложений будет осуществлена отдельно. СБУ приносит извинения Валентину Томусяку», — приводит слова пресс-секретаря СБУ Артёма Дехтярено агентство Liga.nеt.

В ноябре 2021 года министерство культуры и информационной политики Украины обновило перечень деятелей культуры, создающих угрозу национальной безопасности Украины. В новой редакции этот список пополнили пародист Максим Галкин, актёры Сергей Воробьёв, Михаил Грищенко, Усеин Дегерменджи, Роман Гусев, актрисы Анастасия Бакланова и Татьяна Бурнакина и другие российские деятели.

Первая редакция этого списка была представлена в 2015 году, тогда в него попали Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Сейчас перечень опасных для национальной безопасности Украины артистов насчитывает 259 человек.