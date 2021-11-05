Чита, , 08:04 — REGNUM Управляющий отделением Банка России по Забайкальскому краю Алексей Белобородов заявил о возможности реструктуризации займов для бизнеса, а также для граждан, заболевших или перенесших COVID-19. Его слова, сказанные в эфире региональной телекомпании «Забайкалье», 5 ноября цитирует пресс-служба правительства региона.

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«Банк России рекомендовал всем финансовым организациям, в том числе и микрофинансовым, провести реструктуризацию кредитов для своих заемщиков, если люди попали в сложную ситуации, вызванную СOVID-19. Их доход снизился или человек переболел или болеет коронавирусом либо болеют его родственники (в том числе и дети), с которыми они живут, банк России также рекомендовал в этот период не начислять пени и штрафы. Тоже самое относится и к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), самозанятым», — пояснил руководитель отделения Банка России по Забайкальскому краю.

По его словам, для реструктуризации долга гражданину необходимо направить в кредитную организацию заявление и предоставить доказательство уменьшения дохода или подтвердить перенесенное заболевание справкой из поликлиники.

Алексей Белобородов также отметил, что с 1 ноября по 30 декабря текущего года банки будут кредитовать субъекты МСП по льготной ставке — менее 8% или могут снизить ранее выданные кредиты до уровня ниже 8,5%.

«В прошлую волну коронавируса банки активно откликались на меры государственной поддержку для бизнеса. Были реструктуризированы долги на сумму более 1,5 миллиарда рублей. Это достаточно внушительная сумма. Надеемся, что и сейчас финансовые организации Забайкалья активно откликнутся на те меры поддержки, которые бизнесу оказывают государство и Банк России», — отметил Алексей Белобородов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 4 ноября от коронавируса полностью привиты уже 357 427 человек (+1100 за сутки).

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