Уфа, , 08:06 — REGNUM Экс-глава администрации города Стерлитамака Владимир Куликов ушел из жизни в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Свечи Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что Владимир Куликов скоропостижно скончался 4 ноября: он боролся с тяжелой болезнью последние три недели. Ему было всего 55 лет.

Отмечается, что всю свою жизнь Владимир Иванович посвятил Стерлитамаку.

«Свой трудовой путь он начал на оборонном заводе «Авангард», его организаторские способности и удивительный дар понимать каждого человека проявились уже тогда: в 24 года он стал секретарём комитета ВЛКСМ производства завода «Авангард» горкома ВЛКСМ. Спустя два года Владимир Куликов переходит на работу в муниципалитет в отдел молодёжи, который позднее и возглавит», — говорится в сообщении пресс-службы.

С ноября 2016 по октябрь 2021 года работал главой администрации города Стерлитамак. Его отмечали многими почётными наградами, среди которых медаль «За верность долгу и Отечеству», Почётная грамота Совета Федерации Федерального Собрания России, Знак отличия Главы Башкирии «За самоотверженный труд в Республике Башкортостан», Орден Салавата Юлаева.

«Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что прощание с Владимиром Ивановичем Куликовым пройдет 6 ноября с 10:00 до 11:00 часов в здании ГДК, расположенному по адресу пр. Октября, 35. А с 11:00 до 11:30 часов пройдёт гражданская панихида.