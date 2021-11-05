Екатеринбург, , 07:59 — REGNUM В Екатеринбурге мужчина погиб под завалами земли. Об этом сообщает свердловское управление СКР.

В котловане

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Трагедия произошла 3 ноября вечером возле одного из домов на улице Герцена во время коммунальных работ. В этом месте при помощи экскаватора копали котлован. Когда его частично выкопали, то один из рабочих стал устанавливать на краях ямы отметки для дальнейшей копки. Когда он был на краю котлована, то грунт обвалился и рабочий упал на глубину почти 3,5 метров.

Точная причина гибели устанавливается. В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу добавили, что погибшим оказался житель Екатеринбурга, родившийся в 1979 году.