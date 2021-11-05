Абакан, 5 ноября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 238 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1032 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 ноября в правительстве региона.

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В городе Абакане за сутки выявили 82 носителя SARS-CoV-2, в Саяногорске — 37, в Черногорске — 31. Всего с начала 2021 года в Хакасии COVID-19 диагностировали у 27 379 человек.

Амбулаторно на сегодняшний день в регионе лечатся 7056 ковид-пациентов, в стационарах — 1604. К аппаратам ИВЛ подключены 22 человека.

Напомним, 4 ноября в Хакасии было подтверждено 235 случаев заражения коронавирусом.