Токио, , 07:55 — REGNUM Bandai Namco и студия From Software выложили в сеть новый геймплейный трейлер (ролик с демонстрацией игрового процесса) Elden Ring. Видео было опубликовано 4 ноября на YouTube-канале издателя.

Elden Ring Bandai Namco

Длительность видео составляет более 20 минут, разработчики показали в нём масштабный мир будущей игры, механики сражений и персонажей, с которыми будет взаимодействовать главный герой. В трейлере также присутствуют несколько боёв с «боссами».

Напомним, ранее From Software отложила релиз Elden Ring на 25 февраля 2022 года. Над проектом работает известный геймдизайнер Хидэтака Миядзаки и автор «Игры престолов» Джордж Мартин.

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